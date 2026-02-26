Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
İşte güncel ülke puanları:
- İngiltere - 112.741
- İtalya - 97.803
- İspanya - 91.984
- Almanya - 88.545
- Fransa - 79.712
- Portekiz - 69.266
- Hollanda - 66.595
- Belçika - 61.450
- TÜRKİYE - 50.715
- Çekya - 47.625
- Yunanistan - 46.712
- Polonya - 45.125
Kaynak : PERRE
