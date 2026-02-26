Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Mehmet Ali Kaya, deprem acısını Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırdı - Videolu Haber
Mehmet Ali Kaya, deprem acısını Avrupa Şampiyonluğu ile taçlandırdı - Videolu Haber
İçeriği Görüntüle

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

İşte güncel ülke puanları:

  1. İngiltere - 112.741
  2. İtalya - 97.803
  3. İspanya - 91.984
  4. Almanya - 88.545
  5. Fransa - 79.712
  6. Portekiz - 69.266
  7. Hollanda - 66.595
  8. Belçika - 61.450
  9. TÜRKİYE - 50.715
  10. Çekya - 47.625
  11. Yunanistan - 46.712
  12. Polonya - 45.125

 

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS