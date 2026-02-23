Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, elde edilen derecelerin ilçe adına gurur verici olduğunu ifade ederek öğrencileri tebrik etti.

Müdür Lütfü Başli, sporun disiplin, azim ve takım ruhu kazandırdığına vurgu yaparak öğrencilere hediyelerini takdim etti ve başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

İlçe Milli eğitim Müdürlüğünden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada;

'İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak; ilçemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyor, sportif başarılarının devamını diliyoruz.' ifadeleribe yer verildi.

Kaynak : PERRE