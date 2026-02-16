Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenim gören genç sporcu Mustafa Yavaş, Türkiye genelinde düzenlenen U16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Kahta Borsa İstanbul (BİST) Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yavaş, 3 bin metre yürüyüş kategorisinde yarıştığı organizasyonda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'da gerçekleştirilen şampiyonada sergilediği performansla dikkat çeken genç sporcu, elde ettiği dereceyle Kahta ve Adıyaman'a gurur yaşattı.

Disiplinli antrenman süreci ve istikrarlı çalışmasıyla öne çıkan Mustafa Yavaş'ın başarısında, antrenörü Mehmet Teke'nin planlı hazırlık programının da etkili olduğu belirtildi.

Kahta BİST Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ramazan Şaşmaz da elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Öğrencimiz Mustafa Yavaş'ın Türkiye şampiyonu olması bizleri son derece gururlandırdı. Bu başarı hem okulumuz hem ilçemiz hem de ilimiz adına büyük bir onurdur. Öğrencimizi, ailesini ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Öğrencimizin ilerleyen dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da önemli dereceler elde edeceğine inanıyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE