Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı. Karar, Süper Lig'de Antalyaspor'a 3-1 mağlup olunan karşılaşmanın ardından gece saat 03.30'da alındı.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, ayrılığa ilişkin yaptığı açıklamada, son haftalardaki sonuçların değerlendirilmesi sonucunda bu kararın verildiğini belirtti. Yıldırım, Antalyaspor maçında takımın performansının beklentilerin altında kaldığını ifade ederek, son 10 haftadaki sonuçların ardından teknik heyetle yolların ayrıldığını bildirdi.

Yıldırım, daha önce Trabzonspor karşılaşması sonrasında teknik direktöre bir süre daha şans tanındığını, ancak süreçte istenilen gelişmenin sağlanamadığını kaydetti.

Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Thorsten Fink'in getirileceği açıklandı. Başkan Yüksel Yıldırım, Fink ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, deneyimli teknik direktörün pazar günü Samsun'a geleceği ve sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

