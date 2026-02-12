Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Bursa Nejat Kök U16 Türkiye Salon Şampiyonası, 70 il, 81 kulüp ve toplam 1177 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dev organizasyonda Adıyaman'ı 7 erkek ve 7 bayan olmak üzere toplam 14 sporcu temsil etti. Zorlu müsabakalar sonunda Adıyamanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

3000 metre yürüyüşte Mustafa Yavaş Türkiye Şampiyonu olurken, aynı branşta Yusuf İsa Yüzücü Türkiye 5'incisi oldu. 300 metre yarışında Muhammed Mustafa Durmaz 6'ncı sırada yer alırken, gülle atma branşında Mehmet Ervural 6'ncılık derecesi elde etti. 2011 doğumlu bayanlar 3000 metre yürüyüşte Fatma Demirdaş Türkiye 3'üncüsü olurken, 2012-2013 doğumlu bayanlar kategorisinde Hiranur Karcı Türkiye 4'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Öte yandan, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Antalya'da düzenlenen International Antalya Race Walking Silver Tour - Balkan Yürüyüş Şampiyonası seçmeleri, 8 ilden 21 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Üst düzey rekabete sahne olan organizasyonda U18 kategorisi 10 kilometre yürüyüş branşında yarışan Muhammed Emir Işık, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu önemli dereceyle milli takım kapılarını da aralayan genç sporcu, 14 Mart 2026 tarihinde İzmir'de düzenlenecek Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Adıyaman'ı milli takım formasıyla temsil edecek.

Adıyamanlı sporcuların Türkiye genelinde elde ettiği bu dereceler Adıyaman'da atletizm branşında yürütülen planlı, disiplinli ve sürdürülebilir altyapı çalışmalarının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Genç atletlerin başarıları, Adıyaman sporunun yükselen grafiğini ve geleceğe yönelik güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak : PERRE