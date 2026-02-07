Dava konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, “dava konusu ettiğimiz başlıklar arasında, eğitim kurumlarına müdür görevlendirme süreçlerinde eşitsizlik ve mağduriyetlere yol açabilecek düzenlemeler yer alıyor” “ bu kapsamda, “rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) için özel eğitim alan öğretmenlerine müdür olarak görevlendirmelerde hak tanınmaması”, “anaokullarına normu bulunmayan branşlardan okul yöneticisi atanabilmesi” ile “yeterli aday bulunamaması halinde diğer alan öğretmenleri arasından yapılacak görevlendirmelerde BİLSEM, RAM ve özel eğitim kurumlarının kapsam dışı bırakılması” dava ettiğimiz hükümler arasında bulunuyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yönetici yetiştirme süreçlerine ilişkin hükümler de yargıya taşıdığımız başlıklar arasında yer alıyor. Bu çerçevede, “yönetici yetiştirme programının temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere 3’e ayrılması” ile “yönetici yetiştirme programı türlerinden sadece birisine katılma hakkı verilmesi”ne yönelik hükümleri de yargıya taşıdık.”

“Bunun yanı sıra, “tek seferde veya toplamda bir yıldan fazla aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin yöneticilik görevlerinin sona ermesi”, “yöneticilik görevi sona eren, birleştirilen, kapatılan, norm kadro fazlası olan okul yöneticilerinin ilçe grupları içinde öğretmen olarak atanması” ve “norm kadro fazlası yöneticilerin kalan yöneticilik sürelerini bir başka eğitim kurumunda yönetici olarak tamamlama haklarının ellerinden alınması” başlıkları da dava konusu ettiğimiz başlıklar arasında yer aldı.”