Demir, birkaç saatlik ders yükü azlığı ya da bölge normundan kaynaklı olarak norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin, önümüzdeki dönemde ders saatlerindeki artışla birlikte yeniden kendi okullarında norma bağlanmalarının mümkün olduğunu belirterek, “Bugün norm fazlası denilerek başka bir okula hatta başka bir ilçeye resen atanan öğretmenimizin yerine, yarın aynı okulda aynı branşta başka bir öğretmenin atanması doğru değildir. Üstelik norm kadro fazlası olarak görülen öğretmenlerimizin büyük çoğunluğu aylık karşılığı ya da bunun üzerinde derse girmektedir” dedi.

İlçe grupları arasında yapılan norm kadro fazlası öğretmen atamalarının sağlıklı kriterlere dayanmadığını vurgulayan Demir, mesafe, ulaşım, coğrafi şartlar ve aile bütünlüğünün dikkate alınmadığını ifade etti. İlçe gruplarında coğrafi ve mantıksal bir bütünlük bulunmadığını belirten Demir, “Bu gruplar derhal gözden geçirilmeli; coğrafi yakınlık, ulaşım imkanları ve mesafe gibi somut ve objektif kriterler esas alınarak yeniden belirlenmelidir. Aksi halde bu uygulamalar çalışma barışını ve huzurunu bozmaktan başka bir işe yaramaz” diye konuştu.

Deprem bölgesi olan Adıyaman’da öğrenci dağılımının halen dinamik bir süreçte olduğunu hatırlatan Demir, hak sahiplerinin kalıcı konutlara geçişiyle birlikte bazı okullarda öğrenci artışı yaşanırken bazılarında azalma görüldüğünü söyledi. Bu durumun sınıf birleştirmeleri, taşımalı eğitim ve norm güncellemeleriyle birleştiğinde norm kadro hesaplamalarını zorlaştırdığını ifade eden Demir, geçici norm fazlası öğretmen süreçlerinin oluştuğunu dile getirdi.

Bu süreçte norm kadro fazlası öğretmenlerin ilçe içi görevlendirmeyle görevlerine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, kalıcı konutlar, yeni okullar ve öğrenci yerleşimleri tamamlanana kadar resen ilçe dışı atamaların askıya alınması çağrısında bulundu. Önceki yıllarda norm fazlası nedeniyle yer değiştiren öğretmenlerin yeni görev yerlerinde de benzer sorunlarla karşılaştığını hatırlatan Demir, birçok öğretmenin mahkeme yoluyla eski görev yerlerine döndüğünü ve bu durumun emsal teşkil ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın norm kadro fazlası öğretmen yer değiştirme duyurularında deprem bölgesi için özel bir muafiyet ya da erteleme getirmediğine dikkat çeken Demir, duyuruların genel hükümler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak daha önce de benzer talepleri dile getirdiklerini hatırlatan Demir, yaşanan mağduriyetler ve verilen mahkeme kararları göz önünde bulundurularak, yerinde dönüşümler ve kalıcı yapılaşma tamamlanana kadar norm kadro fazlası öğretmenlerin ilçe içinde görevlendirme ile görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti. Demir, “Öğretmenlerimizin farklı ilçelere RESEN atamaları yapılmamalıdır” diyerek açıklamasını tamamladı.