Bültende talep ve önerilerini dile getiren Tunç şunları söyledi:

Görme engellilerin rehberi ve sembolü olan beyaz bastonu kullanarak sosyal yaşama katılmaları için altyapılarda ve fiziksel yapıların dizayn edilmesi için verilen bir hafta olarak belirlenmiştir. Talep ve öneriler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tüm engelli STK’ların eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yapabilecekleri engelliler merkezinin oluşturulması.

2- Kaldırım ve toplumsal alanların erişilebilirlik yönetmeliği gereği standartlara uygun olarak dizayn edilmesi.

3- Toplu taşıma araçlarının durakları ses sistemiyle uyarması ve belirtilmesi ayrıca engellilerin kullandıkları kartlarda ÜCRETSİZ yerine BİP sesiyle okunması.

4- Bulvarda bulunan üst geçitlerin engellilere uygun hale getirilmesi.

5- Şehir merkezinde engelli araçlar için, engelli park alanlarının belirlenmesi ve işgallerin önlenmesi.

6- Mevcut ve yeni yapılacak olan kaldırımların erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılması ve kaldırım işgallerinin önlenmesi.

7- Otobüslerin 400 yataklı devlet hastanesi girişine yakın indir-bindir yapması (mevcut durağın engelliler için uzak ve uygun olmadığından).

8- Engelli spor kulüplerinin belediyenin bünyesine alınması ve engelli hizmetlerinde kullanabilecekleri engelli araçlarının sağlanması.

Talep ve önerilerimizin yerine getirilmesi engelli bireylerin şehir yaşamına aktif katılması bakımından önemlidir. Kamuoyunun ve yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermesinin gereğini önemle bekliyoruz.