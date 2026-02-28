28 Şubat "Post-Modern" darbesinin yıl dönümünde Adıyaman’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Demir, o dönemde yaşanan hak ihlallerini ve milli iradeye yönelik saldırıları sert bir dille kınadı. Demir, 28 Şubat’ın sadece bir hükümete değil, doğrudan milletin değerlerine karşı yapılmış bir "mühendislik projesi" olduğunu ifade etti.

"Siyonist Güdümlü İhanet Şebekesi Hedef Aldı"

Açıklamasına 28 Şubat’ın karanlık yüzünü hatırlatarak başlayan Demir, "Siyonist güdümlü ihanet şebekesinin milli iradeyi yok etmek amacıyla gerçekleştirdiği meşum darbeyi unutmadık, unutturmayacağız. O günlerde milletin kaynaklarıyla alınan silahların namluları alçakça millete doğrultulmuş, siyasi iktidar zor kullanılarak düşürülmüştür," dedi.

"6 Milyon İnsan Fişlendi, Eğitim Hayatı Karartıldı"

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in talimatıyla Sincan’da yürütülen tankların millete gözdağı verme girişimi olduğunu hatırlatan Demir, sürecin toplumsal maliyetine dikkat çekti:

“Batı Çalışma Grubu adı verilen cunta tarafından yaklaşık 6 milyon insan fişlendi. ‘Beşli çete’ olarak tarihe geçen sözde sendika ve meslek odaları darbeye zemin hazırladı. Başörtüsü yasaklarıyla evlatlarımızın eğitim hakkı gasp edildi, ikna odalarıyla faşist uygulamalar devreye sokuldu. İmam hatiplerin kapısına kilit vurulmak istendi, katsayı zulmüyle meslek lisesi mezunlarının geleceği karartıldı.”

"Darbeciler İhanetin Bedelini Ödediler"

Mehmet Demir, darbecilerin "bin yıl sürecek" hayallerinin milletin ferasetiyle suya düştüğünü belirterek, "Bu zulmü gerçekleştiren sözde generaller ve çete üyeleri, yargı önünde hesap vermiş, rütbeleri sökülerek hapsi boylamışlardır. Ancak onlar için asıl ceza, milletin vicdanında ebediyen mahkûm olmalarıdır. Milletimiz onları bin yıl sürecek bir utanca hapsetmiştir," ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz Sürecek"

Eğitim-Bir-Sen olarak her zaman özgürlüklerden ve adaletten yana saf tuttuklarını belirten Demir, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"28 Şubat’ın medya, finans ve siyaset ayaklarının da tamamen aydınlatılması, darbelere karşı direnç bilincini artıracaktır. Bizler, ülkemizin bir daha benzer acılar yaşamaması için vesayete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 29 yıl geçse de bu ihaneti unutmayacağız."