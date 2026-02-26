Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezinde Vali Osman Varol başkanlığında, Acil Çağrı Hizmetlerinin tüm yönleriyle ele alınarak, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususların görüşüldüğü 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede tarafından kurumun faaliyet ve çalışmaları ile çağrı istatistiklerini içeren kapsamlı bir sunum yapıldı.

112 Acil Çağrı Hizmetlerinin en büyük sıkıntısı olan sistemi meşgul eden asılsız çağrılara değinen Valimiz Varol, gereksiz yere yapılan ihbarların, gerçekten ihtiyaç duyan vatandaşların zamanında hizmet almasını engellediğini ifade ederek tüm vatandaşlara bu konuda duyarlı olunması ve hassasiyet göstermeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanması, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE