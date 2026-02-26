Çalışmaların Ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

Adıyaman Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde konteyner kentlerde bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmalarını artırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, K-20 Konteyner Kent'te yer alan cami ve mescitlerde detaylı hijyen uygulaması yaptı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, ibadethaneler Ramazan ayına özel olarak dezenfekte edildi. Yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdürülen temizlik faaliyetlerinin, Ramazan dolayısıyla daha kapsamlı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Başkan Tutdere: 'Dayanışma ve Huzur için Sahadayız'

Konteyner kent sakinleri, Ramazan'ın ilk gününde sunulan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Tutdere'ye teşekkürlerini iletti. Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, ibadethanelerdeki temizlik seferberliğinin Ramazan ayı boyunca Adıyaman'ın dört bir yanındaki geçici konaklama merkezleri ve mahallelerde kesintisiz süreceği belirtildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE