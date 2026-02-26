Adıyaman'da 26 Şubat Perşembe günü oruçlar saat 18:24'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Adıyamanlı vatandaşlar, bu saatten itibaren oruçlarını açabilecek.
Adıyaman'da Teravih saat kaçta?
Adıyaman'da 26 Şubat 2026 tarihinde teravih namazı ise saat 19:39'dan sonra kılınacak.
Adıyaman'da sahur kaçta?
Adıyaman'da 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece 05:35 ise sahur saati olarak açıklandı
