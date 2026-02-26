Yeni başkanlara başarı iletilirken, görevi devreden başkanlara teşekkür edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, Besni ve Samsat ilçelerinde görev değişimi gerçekleştirildi.

Besni İlçe Başkanlığına Fuat Akdeniz atanırken, görev yapanlardan Hamdi Aslan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Samsat İlçe Başkanlığına ise Hamit Korkmaz getirildi, görevi devreden Kasım Berk'in çalışmaları için teşekkür edildi.

İl Başkanlığı tarafından yapılan, teşkilatın yapısı ve yöneticilerinin gösterdiği değişimin gerçekleştiği belirtildi.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, görev değişikliğinin teşkilatına yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade ederek, devreden başkanlara teşekkür edip, yeni göreve başlayan başkanlara başarılarını iletti.

Her iki ilçede teşkilatın güncel hız kesmeden devam belgesi kaydedildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak: PERRE