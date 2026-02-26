25 yıldır top atışını gerçekleştiren Ayhan Yılmaz, 'Kimi ezanı bekliyor, kimi topu bekliyor' diyerek geleneği yaşattıklarını söyledi.

Adıyaman'da Ramazan aylarının vazgeçilmez geleneklerinden biri olan Ramazan topu patlatılması yıllardır devam ediyor. Daha önce bu görevi kayınbabası Mehmet Kılınç üstlenirken, onun vefatının ardından damadı Ayhan Yılmaz geleneği devraldı. Adıyaman Belediyesi personeli olan ve iki çocuk babası 49 yaşındaki Yılmaz, 25 yıldır Ramazan topunu ateşleyerek geleneği sürdürüyor.

İftar saatinden yaklaşık 10 dakika önce Adıyaman Kalesi'ne çıktığını belirten Ayhan Yılmaz, top atışıyla ilgili olarak, 'Bu akşam da iftar topumuzu attık. Hem Ramazan topu hem de 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi bayramlarda Adıyaman Kalesi'nden top ve havai fişek atışlarını gerçekleştiriyorum' dedi.

Yılmaz, 'Tam iftar saatine 10 dakika kala kaleye geliyorum. Eskiden gerçek topla atış yapıyorduk, şimdi ise ses bombası kullanıyoruz. Teknolojiye uygun, sıkıştırılmış sistemle hazırlanan malzemelerle atış gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilgisinden de bahseden Yılmaz, 'Kimi ezanı bekliyor, kimi topu bekliyor. Topçu hayranlarımız var. Özellikle çocuklar 'Baba top atmadı' diyor' diye konuştu.

Top atışı öncesinde vatandaşların kaleye geldiğini aktaran Yılmaz, 'Yaşlı, genç, çocuklar ve kadınlarımız gelip izliyorlar. Yaz aylarında burası tıklım tıklım doluyor. Hem iftarlarını açıyorlar hem de piknik havasında vakit geçiriyorlar' dedi.

Geleneğin kayınbabadan kendisine geçtiğini belirten Yılmaz, 'Daha önce bu görevi vefat eden kayınbabam Mehmet Kılınç yapıyordu. Türkiye'de de örnek oldu. Kayınbabadan damada geçen bir meslek haline geldi. Ben devam ettiriyorum, benden sonraki nesiller devam eder mi bilmiyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE