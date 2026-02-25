İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen iftar programı gerçekleştirildi.

Programa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ve çok sayıda genç katıldı. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Vali Dr. Osman Varol, iftarın ardından gençlerle sohbet etti. Gençlerin talep ve görüşlerini dinleyen Vali Varol, eğitim, gelecek hedefleri ve toplumsal sorumluluk konularında değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Vali Varol, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini ifade etti. Gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Varol, onların her alanda desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

İftar programı, yapılan sohbetin ardından sona erdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE