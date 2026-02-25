Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait bir F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilot şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağı ile saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve iz bilgisinin kesildiği belirtildi.

Açıklamada, irtibatın kesilmesinin ardından derhal arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, yapılan çalışmalar sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı ifade edildi.

Kazanın ardından yapılan incelemede pilotun şehit olduğu bildirildi. Olayın nedenine ilişkin detayların, kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemeler sonucunda netleşeceği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, '9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Yaşar Güler ise yaptığı açıklamada, 'Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerini kullandı.

