Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şiddetli deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin derinliğini 5,9 kilometre olarak duyurdu.

Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de aynı büyüklükte bir deprem yaşanmıştı. Ancak bu kez depremin yüzeye daha yakın bir noktada meydana gelmesi, etkisinin daha güçlü hissedilmesine yol açtı. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 5,9 kilometre olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan depreme ilişkin yaptığı açıklamada, 'Deprem sonrası 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar aldık. Tüm ihbarlar tek tek değerlendirilmektedir' ifadelerini kullandı.

