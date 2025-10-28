Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, kentte yürütülen güvenlik ve asayiş çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla Muhtarlar Federasyonu'na ziyarette bulundu. Nazman, mahallelerdeki ihtiyaçları ve vatandaşların taleplerini dinledi.

İl Emniyet Müdürü Nazman, programı çerçevesinde 15 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan Nazif Kaplan'ın baba ocağını da ziyaret etti. Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Nazman, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak : PERRE