“BU YOL 3 YIL DEĞİL, 5 YIL DEĞİL… 13 YILDIR TAMAMLANMIYOR”



Doğan, Adıyaman’ın iki büyük ilçesini birbirine bağlayan güzergâhın hâlâ yarım durumda olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Değerli hemşerilerim, işte bizim derdimiz bu. Bu iki büyük ilçeyi bağlayan yol 13 yıldır tamamlanmamış. 2013’te ‘Bu yolu yapacağız’ dediler. Bugün 2025’in sonuna geldik, hâlâ bitmedi. Sadece 3-4 kilometrelik bölümünü yarım yamalak yapmışlar, gerisi kaderine terk edilmiş durumda.”



Doğan, bu yoldan her gün binlerce vatandaşın geçtiğini hatırlatarak öğrencinin, tüccarın, ailelerin bu ihmalin bedelini ödediğini vurguladı.



“ADİYAMAN MAZLUM GÖRÜLÜYOR, SES ÇIKARMAZ SANILIYOR”



Yolun yıllardır tamamlanmamasının arkasında Adıyaman’a yönelik haksız bir bakış açısı olduğunu belirten Doğan şöyle devam etti:



“Bu Urfa’da, Antep’te, İç Anadolu’da olsaydı o şehrin tüm milletvekilleri ayağa kalkardı. Bir yolu 13 ay bile bekletmezlerdi. Ama Adıyaman halkı olunca ‘Nasıl olsa ses çıkarmaz’ diye düşünüyorlar. Adıyaman halkını mazlum gören bu anlayışı reddediyoruz.”



“SORUMLULARI UTANMAYA VE GÖREVE DAVET EDİYORUM”



Engin Doğan, bölgeden geçen sorumlu kurum ve yöneticilere de sert bir çağrıda bulundu:



“Bu yoldan 13 yıldır geçiyorsunuz, seçim çalışması yapıyorsunuz, köylere gidiyorsunuz ama hiç mi utanmıyorsunuz? Bu halkı 13 yıl bekletmeye vicdanınız nasıl el veriyor? Sorumluları göreve çağırıyorum. Bu ayıp artık son bulmalıdır.”



“ADIYAMAN HALKI İÇİN BU YOL BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELİDİR”



Doğan, CHP olarak konunun takipçisi olacaklarını belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Bu yol Adıyaman’ın hakkıdır. En kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Biz susmayacağız, görmezden gelmeyeceğiz. Adıyaman’ın kaderine terk edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan’ın açıklaması, bölge halkının yıllardır dile getirdiği yol sorununun yeniden gündeme taşınmasını sağladı.