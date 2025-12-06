Adıyaman’ın Genç Yeteneklerinden Türkiye Sinemasına Gurur Taşıyan Büyük Atılım

Elçioğulları Film yapımı olan “72. (Yetmişikinci)”, 5 Aralık’ta Adıyaman’da ve Türkiye genelinde vizyona girerek şehrin adını sinema dünyasında gururla duyurdu.

Bu film sadece bir yapım olarak değil, Adıyaman’ın emeğinin, inancının, gençliğinin cesaretinin ve sanat tutkusunun güçlü bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Hemşehrilerinden büyük ilgi gören film, aynı zamanda Adıyaman’ın sinemadaki yükselişini temsil eden bir başarı hikâyesi niteliği taşıyor.

Adıyamanlılara çağrı:

Kendi içlerinden çıkan bu büyük başarıya sahip çıkmak, genç yeteneklere destek olmak ve Adıyaman’ın sinema yolculuğuna omuz vermek için “72. (Yetmişikinci)” filmini sinema salonlarında izleyerek bu gururu paylaşmaları bekleniyor.

Haber: Mehmet ELÇİ