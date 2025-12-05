Okulda Takas Alanı Kuruldu

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kullanmadıkları ancak başkaları için değer taşıyabilecek eşyalarını okul içerisinde kurulan takas alanına getirerek farklı ürünlerle değiştirme imkânı buluyor. Böylece hem ihtiyaç fazlası ürünlerin çöpe gitmesi engelleniyor hem de gereksiz tüketimin önüne geçiliyor. Proje, tamamen sıfır atık ilkelerine uygun olarak planlanırken, geri dönüşüm bilincinin küçük yaşlarda güçlenmesine katkı sağlıyor.

Öğrenciler İçin Çok Yönlü Kazanımlar

Uygulama, öğrencilere çevresel olduğu kadar sosyal ve ekonomik pek çok değer kazandırıyor:

Sıfır atık bilinci: Eşyaların ömrünü uzatma, kaynakları verimli kullanma alışkanlığı gelişiyor.

Sorumluluk duygusu: Öğrenciler, çevreye karşı bireysel sorumluluklarının farkına varıyor.

Paylaşma ve dayanışma: Takas sistemi, öğrenciler arasında yardımlaşma kültürünü güçlendiriyor.

Tasarruf anlayışı: Bilinçli tüketim ve ekonomik farkındalık gelişiyor.

Empati: Öğrenciler, kendi kullanmadıkları eşyaların başkaları için değer taşıyabileceğini fark ediyor.

Toplumsal farkındalık: Sürdürülebilir yaşamın çevresel olduğu kadar sosyal ve ekonomik boyutları olduğunu öğreniyorlar.

'Doğaya Saygı ile Birlikte Değişiyoruz'

Proje sorumlusu Öğretmen Özlem Avcı, etkinliğin yalnızca bir takas uygulaması değil, aynı zamanda çevre bilincini güçlendiren önemli bir eğitim faaliyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Bu çalışma, öğrencilerimizin tüketim alışkanlıklarını sorgulamasını, çevreye duyarlı adımlar atmasını ve yardımlaşma kültürünü geliştirmesini sağlıyor. Amacımız, bu bilinci kalıcı hale getirerek sürdürülebilir yaşam kültürünü öğrencilerimizin hayatına yerleştirmektir.'

Proje Yoğun İlgi Gördü

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihat Cem Akıncıoğlu, Şube Müdürü Evren İman ve Eğitim-Bir-Sen temsilcileri de katılarak projeye destek verdi.

Bilgi Anadolu Lisesi, 'Takasla Yaşam Bul' projesiyle daha yaşanabilir bir gelecek için çevre dostu adımlar atmayı sürdürürken, okul yönetimi benzer çalışmaların artırılarak devam edeceğini ifade etti.

