Şiir Dinletisi, Söyleşi ve İmza Günü Bir Arada

Murat Kayış, 26 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da Ramazan Çarşısı'nda düzenlenecek programda hem söyleşi gerçekleştirecek hem de kitaplarını okurları için imzalayacak. Etkinlik, Kahta Kitap Günleri'nin en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Kayış, söyleşide okumanın hayat içerisindeki dönüştürücü gücünü, popüler kültürün etkilerini, gençlerin edebiyata yönelmesinin önemini ve modern çağda kültürel üretimin geldiği noktayı ele alacak. Program kapsamında ayrıca şairin kendi eserlerinden seçilmiş özel bir şiir dinletisi de gerçekleştirilecek.

'Okumanın önemini, popüler kültürü ve edebiyatı konuşacağız'

Murat Kayış, etkinlik öncesi yaptığı kısa değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Okumanın önemini ve popüler kültürün hayatımıza etkilerini konuşacağız. Şiirler okuyacağız. Kitaplarımı imzalayacağım.'

Kahta Kitap Günleri'nin bölgedeki kültürel hareketliliği artırdığına dikkat çeken Kayış, tüm edebiyatseverleri etkinliğe davet etti.

Kahta Kitap Günleri 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor

Kahta Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Günleri, çok sayıda yazarın katılımı, imza günleri, şiir dinletileri ve söyleyişlerle devam ediyor. Etkinlik alanı her gün saat 09.00-19.00 arasında ziyaretçilere açık.

Murat Kayış ile Şiir ve Edebiyat Buluşması

Kaynak : PERRE