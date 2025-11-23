'Kadınların Azmi Şehrimizin En Büyük Gücüdür'

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Tutdere, deprem sonrası süreçte kadınların dayanışma ve üretime dayalı faaliyetlerinin toplumsal iyileşmeye büyük katkı sağladığını vurguladı.

Tutdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Şehrimizin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde kadınlarımızın emeği ve azmi en büyük gücümüzdür. 'Kadın Emeği' projesi kapsamında faaliyet gösteren Mehtap Binzet Sanat Atölyesi, deprem sonrası süreçte dayanışmanın, ortak çabanın ve iyileşme iradesinin somutlaştığı örnek bir merkez haline gelmiştir.'

'Kadınların Üretime Katılımı Ekonomiye Can Suyu Oluyor'

Tutdere, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin hem ekonomik hem sosyal katkı sunduğunu belirterek, atölyenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

'Emeğiyle Adıyaman'ımızın yaralarını sarmaya ve ekonomimize can suyu olmaya devam eden kıymetli Mehtap Hanım'a ve tüm emekçi kadınlarımıza şahsım ve belediyemiz adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür değerli oluşumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki birlikte çok daha güçlüyüz.'

Dayanışma, Üretim ve Yeniden Başlama Alanı

Başkan Tutdere, ziyaret kapsamında atölyede kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünleri de inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölyenin, depremden etkilenen kadınlar için sadece bir üretim alanı değil; aynı zamanda yeniden hayata tutunma, psikososyal iyileşme ve ekonomik özgürlüğe açılan bir kapı olduğuna dikkat çekti.

Kadın Emeği Projeleri Artarak Devam Edecek

Adıyaman Belediyesi'nin kadın emeğini destekleyen projelere güçlü biçimde devam edeceğini belirten Tutdere, kentte dayanışmanın ve umudun kadınların ellerinde yeniden filizlendiğini ifade etti.

Mehtap Binzet Sanat Atölyesi, deprem sonrası dönemde kadınların üretim yoluyla toplumsal yaşama yeniden katılımını sağlayan önemli bir dayanışma merkezi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE