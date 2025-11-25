Heyet, fuar kapsamında farklı yayınevlerinin eserlerini inceleyerek çeşitli kitaplar satın aldı. Kahta Belediyesi'nin organizasyon çerçevesinde Adıyaman'dan otobüslerle okurların fuara ulaşımına katkı sunması da memnuniyetle karşılandı.

Suat Tekin'in imza gününe katılım

Ziyaret sırasında Yazar Suat Tekin'in imza günü etkinliğini de takip eden Kıymaz, kitaplarını okurlar için imzalayan Tekin'e fuara ilişkin değerlendirmelerini sordu. Tekin, Kahta Kitap Günleri'nin ilçe ölçeğinde örnek bir etkinlik olduğunu ifade ederek organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

'Kahta Kitap Günleri bir ilkti'

Yazar Suat Tekin, Kahta Kitap Günleri hakkında yaptığı değerlendirmede, etkinliğin ilçe bazında ilk kez bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

'Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a teşekkür ediyorum'

'Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve çalışma arkadaşlarına, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kıymetli yazarları Kahta halkı ve öğrencilerimizle buluşturmasını son derece kıymetli buluyor ve önemsiyorum.'

'Sergi ilçe ölçeğinde kusursuzdu'

'Organizasyon, gördüğüm kadarıyla kusursuzdu. İlçe ölçeğinde daha iyisi olamazdı. Misafirler, yörenin konukseverlik şuuru ile ağırlanıyor; röportajlar yapılıyor, söyleşiler düzenleniyor, öğrenciler araçlarla fuar alanına taşınıyor, kitap almaları teşvik ediliyor. Bu detaylar önemli.'

'Fuar gelecek yıllarda daha da büyüyecek'

'Sayın Başkanın, Adıyamanlı yazarlar standını ziyaretinde yaptığımız görüşmede, kitap fuarını sonraki yıllarda da devam ettirmek istediğini büyük bir gururla müşahede ettim. Öyle sanıyorum ki aynı heyecan ve disiplinle devam edilirse, sonraki yıllarda daha fazla katılımla ulusal ve uluslararası nitelik kazanacaktır. Kahta'ya da bu yakışır.'

Kahta Kitap Günleri bölgede kültürel hareketlilik yarattı

Kahta Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Kitap Günleri etkinliği hem Kahta'da hem de Adıyaman genelinde kültürel bir hareketlilik oluşturdu. Özellikle öğrencilerin toplu şekilde fuar alanına taşınması, söyleşilerin düzenlenmesi ve yazar-okur buluşmalarının geniş katılımla yapılması organizasyonun dikkat çeken boyutları arasında yer aldı.

Kaynak : PERRE