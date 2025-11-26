ADIYAMAN’DAN İSTANBUL’A UZANAN DRAM, FİLM OLDU

Elçioğulları’ndan Deprem Dramını Aşan Sinema Zaferi

"Yetmiş İkinci" filmi, enkazdan sinemaya uzanan yolculuğunda vizyon için gün sayıyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Elçi'nin üstlendiği "(72.) Yetmiş İkinci" filmi, 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yunus Elçi ile kardeşleri Ali Osman Elçi ve Mehmet Elçi'nin kurduğu Elçioğulları Film Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği film, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan hard diskten kısmen kurtarılan görüntülerle kurgulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çekilen korku ve polisiye türündeki filme dair AA muhabirine açıklamada bulunan 36 yaşındaki Yunus Elçi, sinemaya 2010'da başladığını, "Deli Yürek", "İkinci Bahar", "Süper Baba" ve "Kurtlar Vadisi" dizilerinin senaryosuna imza atan senarist Güliz Kucur'dan eğitim aldığını söyledi.

"Hard diskin yüzde 70'ini kurtardık"

Elçi, Elçioğulları Film Şirketi'ni 2019'da kurduklarını, bir dizi projesinin ardından filminin çekimlerini Ordu'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstanbul'a gelmeden önce memleketimiz Adıyaman'a geçme düşüncemiz oldu ve 6 Şubat depremlerine yakalandık. Hem dizinin birinci bölümü hem de filmimizin hard diskleri enkaz altında kaldı. Parçalanmış şekilde hard diski enkazdan kurtardık. Uzun bir süre veri kurtarma şirketleriyle görüştük. Fakat hard disk çok ciddi bir hasar görmüştü. Kurtarılması mümkün değildi." dedi.

Diyarbakır'da bir veri kurtarma merkezinden destek aldıklarını aktaran Elçi, şöyle devam etti:

"Hard diskin yüzde 70'ini kurtardık. Fakat o görüntüler de bir sinema filmi ortaya çıkaracak kadar yeterli değildi. Yeni bir aşamaya mı geçelim ya da filmi bırakalım mı? diye düşündük. Bir kurgucu arkadaşla bir araya geldik. Yaklaşık 4 aylık bir kurgu çalışmasından sonra ortaya bir hikaye çıkarmayı başardık. Yani enkazdan sinemaya uzanan bu yolculukta, gerçekten ummadığımız bir hikaye ortaya çıktı. Hikaye polisiye, gerilim türünde bir konsepte döndü."

"Funda Dönmez, Elif Nil ve Yavuz Çetin filmde yer aldı"

Yunus Elçi, filmin ismindeki 72 sayısının dünyadaki 72 milleti temsil ettiğini ve hikayenin de Ordu'da bir köyde geçtiğini ifade etti.

Ambiyansı nedeniyle çekimleri Ordu'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Elçi, oyuncular konusunda, "Hikayemize uygun karakterleri bulduk. Karakterlerimizi bire bir yansıtacak kişiler lazımdı. Birisi Ömer Duran. Kendisi şu an 'Kral Kaybederse' dizisinde oynuyor. Funda Dönmez, Elif Nil ve Yavuz Çetin de filmde yer aldı. Çetin, rahmetli oldu. Kendisinin bu filmi görmesini çok isterdim. Enkazdan filmi kurtarma sürecinde bize birebir yardım eden destekçilerimizdendi." diye konuştu.

Elçi, seri cinayet vakasında görevlendirilen bir polisin üzerinden filmin ilerlediğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Emniyetin arşivinde herkesin bildiği cinayetler vardır. Peki ya bilmediğimiz dosyalar? Filmin konsepti de bu şekilde ortaya çıktı. Deprem öncesi film çekimleri ve görüntüler çok güzeldi ama enkazdan kurtardığımız görüntülerle de filmi beğendim. Hikayenin bir ruhu, yaşadığı bir dram var. Aslında mücadeleyi biz değil, hard diskin kendisi verdi. Bir şeyleri umut olarak karşımıza çıkardı. Biz de o umudu kullandık. Filmin umarım sonu iyi olur."

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerini yaşayan ve halen deprem korkusu nedeniyle İstanbul'da karavanda kalan Elçi, yine enkaz altında kalan hard diskteki dizi projesi üzerine çalışmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.​​​​​​​

Filmin yapımcı ortağı Mustafa Salih Gurleş ise Yunus Elçi'nin Adıyaman'da yaşadıklarından ve hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, "Gerçekten bu hikaye 'enkazdan sinemaya' oldu. Filmin enkaz altında kalması, enkazdan kurtarma çabaları ve kurtarılması beni etkiledi. Yunus'a 'Kurguya sokalım, bir bakalım' demiştim. İnanın kurgudan sonra ortaya bu kadar güzel bir şeyin çıkacağını tahmin etmiyorduk. Bence sinemada bu filme gidenler 'Bir buçuk saat vaktimi ayırdım ama değdi' diyecek. İzleyiciyi memnun edeceğimizi bilmek bizim için çok güzel bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Film, polisiye ve gerilim türünü sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.