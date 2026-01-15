Tuğçe Tanrıverdi geçmiş yıllarda Polonya'ya fotoğraf çekimi için gittiğini ve Nazi kamplarının bulunduğu bölgeye giderek bu vahşetin günümüze yansımaları olan fotoğrafları çekerek sunum yapmak için değerlendirme fikrinin olduğunu söyledi.

Vahşetin her türlüsünü kınadığını dile getiren Tanrıverdi dünya üzerinde yaşanan katliamlar artık son bulmalı ve insanca yaşamak için herkesin duyarlı ve bilinçli olması gerektiğini savundu.

Yapmış olduğu fotoğraf sunumu ve fotoğraflar hakkındaki açıklamaları katılımcıların merakına ışık tuttu. Program soru cevap şeklinde ilerlerken, fikirler paylaşıldı.

AFOT Başkanı ve aynı zamanda eğitimci olan Musa Gürbüz, fotoğraf sunumları etkinliklerimiz haftada bir gerçekleşiyor ve farklı konular işliyoruz ve bu şekilde farkındalık da oluşturuyoruz. Etkinliklerimize herkesi davet ediyoruz ve amacına uygun şekilde programlarımız gerçekleşmiş oluyor dedi.

Kaynak : PERRE