Bambu Film ve Gölge Sanat Akademi ekibi, Adıyaman'da çekilecek yeni dijital dizi projesi için hazırlıklarını tamamladı. Komedi ve aksiyon türünü harmanlayan 'Kaçak ' dizisi, güçlü hikâyesi ve iddialı kadrosuyla dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Ali Osman Elçi'nin oturduğu dizide, yapımcılığı ve başrolü Mehmet Atci üstleniyor. Yurt dışı bağlantılı bir ajan ekibini konu alan yapımda, yüksek tempolu aksiyon sahneleri mizahi unsurlarla bir araya getirilecek.

Adıyaman'da gerçekleştirilecek çekimlerin kentte kültürel ve sanatsal hareketliliğe katkı sunması bekleniyor. Şehirde sinema ve dizi sektörüne yönelik artan ilginin, bu projeyle birlikte daha da ivme kazanacağı ifade ediliyor.

Yakın zamanda sete çıkması planlanan dizinin yayın tarihi ve hangi dijital platformda izleyiciyle buluşacağı ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.

