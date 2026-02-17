Şanlıurfa Göbeklitepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti tarafından düzenlenen 4'üncü Geleneksel Şiir Akşamı programı, Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Programa Nihat Çiftçi ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, halk ozanı Aşık Veysel'e ait 'Beni Hor Görme Kardeşim' adlı şiiri okudu.

Programda Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sıra Gecesi Ekibi sahne aldı. Etkinlikte ayrıca Müslüm Çap, Mehmet Emin Tapan, Şeref Toprak, Mehmet Erdem ve Ömer Yılan şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Program, plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE