Besni Vergi Dairesi Müdürü Emrah Korkmaz'ın kaleme aldığı 'Kırmızı Pencere', Sirya Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Kitap, her biri farklı bir dünyaya açılan 15 öyküden oluşuyor. Öykülerin bir kısmı gerçek yaşamdan izler taşırken, bazıları hayal gücünün sınırlarını zorlayan kurgularla okuyucuya sunuluyor. Korkmaz, eserinde gerçek ile hayal arasında kurduğu anlatım diliyle okuru farklı hayatlara, derin duygulara ve beklenmedik sonlara yönlendiriyor.

Uzun süredir üzerinde çalıştığı kitabını okuyucularla buluşturmanın heyecanını yaşadığını belirten Korkmaz, 'Kırmızı Pencere'nin edebiyat dünyasında kendine özgü bir yer edinmesini temenni ediyorum' dedi. Korkmaz, kitapta yer alan öykülerin farklı yaşam kesitlerini ve insan ruhunun derinliklerini yansıttığını ifade etti.

'Kırmızı Pencere', Sirya Yayıncılık başta olmak üzere Trendyol, Shopier, Kitapyurdu ve D&R Music Book satış noktalarından temin edilebiliyor.

Kaynak : PERRE