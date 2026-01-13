Adıyaman Yaş Meyve ve Sebze Odası Başkanlığı seçimleri genel kurulda yapıldı. Abuzer Aslantürk Konferans Salonu'nda düzenlenen seçimde Mehmet Atalay ile Mehmet Baki Kuttlu başkanlık için yarıştı.

Seçimlerde toplam 90 oy kullanıldı, 3 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 87 oyun 44'ünü alan Mehmet Atalay, 43 oy alan Mehmet Baki Kuttlu'yu geride bırakarak odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonucunda başkanlık koltuğu, 1 oy farkla Mehmet Atalay'a geçti.

Genel kurulda kullanılan oyların sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklandı. Yapılan seçim sonucunda Adıyaman Yaş Meyve ve Sebze Odası'nın yönetim kurulunda görev alacak isimler de belirlendi.

Seçimlerin ardından başkan Mehmet Atalay, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Atalay, görev süresi boyunca odanın çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Genel kurul, katılımcıların oy kullanmasının ardından tamamlandı.

Kaynak : PERRE