Adıyaman merkezde ise JASAT ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda; uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G. ile basit yaralama suçundan hakkında 1 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.T. isimli şahıslar yakalandı.

Kahta ilçesinde, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ) suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı.

