Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 64 şahıs yakalandı. Şahıslardan 11'inin hırsızlık suçundan arandığı bildirildi. Haklarında yasal işlem yapılan kişilerden 17'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Uyuşturucu Operasyonlarında Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen operasyonlarda; 757 adet Ecstasy hap, 225,24 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 8 kök kenevir ele geçirildi.

Bilgilendirme Faaliyetleri Sürüyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde 8 ayrı faaliyette toplam 400 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgi verildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

