Van ve Hakkari illerinde, uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarının istihbari çalışmalarına dayanarak gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında; 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk ve 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere ek olarak operasyonlarda 2 bin 540 adet farklı türde uyuşturucu hap da bulundu. TC İçişleri Bakanlığı , operasyonların uyuşturucu imalatından satışına kadar tüm aşamalarda yürütülen kararlı mücadele kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

İlgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıkları, yürütülen çalışmalar kapsamında koordineli bir şekilde hareket ederek operasyonların başarılı sonuçlanmasını sağladı. Bakanlık yetkilileri, operasyona katkıda bulunan tüm birimleri tebrik etti ve uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE