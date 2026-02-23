Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 2026 ile 22 Şubat 2026 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, kamu düzeninin korunması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve topluma risk oluşturabilecek şahısların caydırılması hedeflenmiştir.

Yapılan denetim ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 66 şahıs yakalanmış, haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 6'sı hırsızlık suçundan aranırken, diğerleri farklı suçlardan arandı. İşlemler sonucunda 20 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında toplam 33 şahsa işlem yapılırken, Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 1 şahıs adli kontrol ile serbest bırakılDI, 1 şahıs tutuklanDI.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında 288 adet sentetik ecza hap ve 131,37 gram çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu.

Ayrıca, Adıyaman genelinde uyuşturucu ile mücadele ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 10 faaliyet düzenlenirken, bu faaliyetlerde toplam 670 kişi NARKO İHBAR, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirildi.

Kaynak : PERRE