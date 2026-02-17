Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 09.02.2026 ile 15.02.2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına, kamu düzeninin sağlanmasına ve suçun önlenmesine yönelik il genelinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda, 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 57 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan şahıslardan 11'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 31 şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 809 adet sentetik ecza hap ile 129,17 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde 8 ayrı etkinlik düzenlenirken, toplam 340 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak : PERRE