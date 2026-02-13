Belirtilen adreste bulunan geçici ticaret merkezindeki iş yerlerinin önünde açıkta bulunan malzemelerin çalınması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalar neticesinde olayın faili olduğu belirlenen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Suça konu hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken, şüpheliler hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.
