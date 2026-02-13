İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para' soruşturması kapsamında Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma çerçevesinde 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı dosya kapsamında şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraların yurt içine sokulmasını sağlamak amacıyla organizasyon kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, organizasyon kapsamında hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden SWIFT yoluyla döviz olarak gelen paraların kaynağının belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların ise yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıklarının belirlendiği ifade edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu şu şirketlerin şüpheli olarak tespit edildiği bildirildi: Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait olduğu değerlendirilen ve suç tarihinden itibaren elde edildiği belirtilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildiği, 13 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE