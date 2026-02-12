Adıyaman Valiliği binasının çatısına çıkan bir vatandaş, nedeni henüz öğrenilemeyen bir sebeple intihar girişiminde bulundu. Olayın fark edilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve emniyet birimleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri tarafından Valilik bahçesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise olası bir olumsuzluğa karşı hazırlık yaptı.

Uzun süren ikna çabalarının ardından, intihar girişiminde bulunan vatandaş çatıdan indirildi. Şahıs, Valilik binasının arka kapısından çıkarılarak sağlık kontrolü yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Öte yandan olay sırasında Valilik bahçesinde bulunan basın mensuplarının görüntü alması, 'Valilik alanında görüntü alamazsınız' denilerek engellenmeye çalışıldı.

Olayla ilgili olarak yetkili birimlerce soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE