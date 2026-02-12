Anahtar Parti Sözcüsü Fuat Geçen, düzenlediği basın toplantısında partilerinin herhangi bir anket şirketiyle çalışmadığını açıkladı. Geçen, ittifak senaryalarının gündemlerinde olmadığını belirterek, 'Anahtar Parti iktidara taliptir, tek başına taliptir' ifadelerini kullandı.

Ekonomik Tabloya Dikkat Çekti

Fuat Geçen, toplantısına ekonomik verilerle başladı. Aralık ayı sonunda çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler için maaş artışlarının belirlenmesinde kullanılan enflasyon verilerini hatırlatan Geçen, Kasım ve Aralık ayı enflasyon artışlarının sırasıyla yüzde 0,87 ve yüzde 0,89 olduğunu belirtti. Bu oranların yıl sonuna doğru dikkat çekici şekilde düştüğünü vurgulayan Geçen, Ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,84 olarak açıklanmasına dikkat çekti ve şunları sordu:

'Kasım ayında, aralık ayında ve ocak ayında TÜİK hangi enflasyon sepetini kullandı? Kış ayları arasında bu denli fark oluşması nasıl izah edilebilir?'

Bu durumun siyasette 'illüzyon' olarak tanımlanabileceğini ifade eden Geçen, 'İşinize geldiğinde enflasyonu düşük, işinize geldiğinde gerçeğe yakın göstermek siyasî ahlaka uygun değildir. Bu yapılan her sofrayı ilgilendiren bir meseledir ve ahlaki değildir' ifadelerini kullandı.

'Artış Değil, Alım Gücünde Erime Var'

Merkez Bankası'nın 2026 yılı için açıkladığı yüzde 16 enflasyon hedefine de değinen Geçen, Ocak ayındaki enflasyon rakamlarının bu hedefin dörtte birine ulaşmasının ekonomik öngörülebilirliği zedelediğini belirtti. Vatandaşın esas ölçüsünün mutfakta ve pazarda yaşanan gerçeklik olduğunu vurgulayan Geçen, verilen maaş artışlarının bir ay içinde alım gücünün dörtte birini erittiğini ifade ederek, 'Burada bir artış değil, açık bir erime vardır' ifadelerine yer verdi.

Yolsuzluk ve Şeffaflık Eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Geçen, son 5-6 yıllık süreçte denge ve denetim mekanizmalarının zayıfladığını ve şeffaflığın kaybolduğunu dile getirdi. İsraf ve yolsuzluğun kontrol edilemez hâle geldiğini ifade eden Geçen, hukuk, adalet ve demokrasi alanlarında yaşanan güven kaybının dış sermaye açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Anahtar Parti olarak motivasyonlarının bir 'nöbet değişimi' anlayışıyla hareket etmek olduğunu vurgulayan Geçen, ülkenin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.

Güvenlik Sorunlarına Dikkat Çekti

Sadece ekonomide değil güvenlik alanında da ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Geçen, sokakların, çocukların ve kadınların güvende olmadığını söyledi. Sanal kumar, uyuşturucu ve zararlı yayınlarla mücadelede iktidarın yeterli mesafe kat edemediğini dile getirdi.

Oyun Kararına Eleştiri: Korsana Teşvik Etmemeli

Oyun platformlarıyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın taslak çalışmasını olumlu bulduklarını belirten Geçen, alınacak tedbirlerin korsan ve illegal mecraları teşvik etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Terörle Mücadele: Samimiyet ve Kararlılık

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen Geçen, Anahtar Parti'nin terörün bitmesi konusunda samimi adımların yanında olduğunu, ancak terör örgütü ve liderleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhatap hâline getirilmesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi. 'Umut hakkı' adı altında terörist başı ve yandaşlarını kapsayabilecek düzenlemelerin millet vicdanında karşılık bulmayacağını belirtti.

Suriye ve Irak'ta terör örgütü uzantılarının varlığını sürdürdüğünü hatırlatan Geçen, iktidarın bazı diplomatik girişimlerini olumlu bulduklarını ve desteklediklerini ifade etti.

Meclis Gerginliği ve Siyaset Etiği

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Geçen, Meclis'te yaşanan yemin töreni gerginliğine ilişkin, anayasal görevlerin fiziki engellemelerle aksatılmasını doğru bulmadığını söyledi. CHP'li belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili olarak ise siyasette geçişlerin yeni olmadığını, ancak etik ölçütün seçmenin iradesi olduğunu vurguladı: 'Seçmenin onaylamadığı ayrılıklar siyaset etiği açısından ahlaki değildir.'

Anket ve İttifak Tartışmaları

Geçen, Anahtar Parti'nin herhangi bir anket şirketiyle çalışmadığını, sahadaki temaslardan baraj sorununu kalmadığını net şekilde gördüklerini belirtti. İttifak senaryalarının gündemlerinde olmadığını ifade eden Geçen, 'Anahtar Parti iktidara taliptir, tek başına taliptir ve milletinin dertlerini çözme gayretinin dışında şu anda hiçbir şeyle meşgul olmamaktadır' dedi.

