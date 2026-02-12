Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında Türkiye'nin ulaştırma alanında hayata geçirdiği projelere dikkat çekerek, İİT üyesi ülkelerle entegrasyonun güçlendirilmesi hedefini vurguladı.

Toplantının İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyona katılan misafirlere hitap etti.

'KÖKLÜ BİR DEĞİŞİME UĞRADI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ulaştırma konulu ilk konferansının yaklaşık 40 yıl önce düzenlendiğini belirterek, geçen sürede dünya ekonomisinde ve ulaştırma alanında önemli dönüşümler yaşandığını ifade etti.

Erdoğan, 'İslam İşbirliği Teşkilatının ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi. Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı. Ulaştırma, malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde, kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği ancak stratejik bağlantıların her zamankinden daha değerli hale geldiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.

'KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK'

Ulaştırma alanında güçlü bağlantıların yalnızca ticareti değil sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağını belirten Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği projelere değindi.

Erdoğan, 'Kara yolları, demir yolları, limanlar ve havalimanları arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca İslam ülkeleri arasındaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz. Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi' ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARI YALNIZCA ULUSAL BİR ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi'ne verilen destekle tarihi İpek Yolu'nun modern bir anlayışla yeniden canlandırıldığını ifade etti.

Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi'ne verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırdık. Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir.'

Toplantı kapsamında yürütülen müzakerelere de değinen Erdoğan, önemli kararlar alındığını belirtti.

'Bildiğiniz üzere konferansımız boyunca yürüttüğümüz yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attık. Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık.'

Kararların etkin şekilde uygulanmasının önemine işaret eden Erdoğan, teknik toplantıların düzenli şekilde yapılması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi gerektiğini vurguladı.

'Şüphesiz kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılım sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Kaynak : PERRE