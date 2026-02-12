12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temalı Liseler Arası Bilgi Yarışması düzenlenecek.

Yarışma, 13 Şubat Cuma günü saat 09.30'da Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde organize edilen etkinlikte, ilçedeki liseler yarışacak.

Klasik bilgi yarışması formatının dışında planlanan organizasyon, interaktif ve teknoloji destekli bir yapıda uygulanacak. Yarışma sürecinde öğrenciler, kendilerine yöneltilen soruları tabletler aracılığıyla canlı olarak yanıtlayacak. Bilgi ve hızın ön plana çıkacağı yarışmada, katılımcılar sahnede performans sergileyecek.

İlçedeki liseler arasında yapılacak yarışmada birinci olan okul, il düzeyinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı elde edecek.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerin milli bilinçlerinin güçlendirilmesi ve tarihi değerlerin hatırlatılması amaçlanıyor.

Kaynak : PERRE