Muhtar Taş, mahalle sakinleriyle paylaşılan görsel açıklamada, suyla ilgili şikâyetlerin ilgili birimlere iletildiğini, ekiplerden alınan bilgiye göre sorunun 24 saat içerisinde giderilmesinin beklendiğini ifade etti. Açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar içme sularının kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

Muhtar tarafından hazırlanan ve sosyal medya ile WhatsApp gruplarında paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

'Mahallemizde suyla ilgili koku ve bulanıklık şikâyetleri tarafıma iletilmiştir. Konu ilgili birimlere bildirilmiş olup, ekiplerden aldığım bilgiye göre 24 saat içerisinde giderilecektir.'

Ancak belediye kaynaklarından, söz konusu uyarıya ilişkin resmî bir açıklama ya da teyit henüz alınamadı. Buna rağmen Turgut Reis Mahallesi sakinlerinin, muhtarlık tarafından paylaşılan görseli birbirlerine ileterek tedbir amaçlı uyarıyı yaygınlaştırdığı gözlendi.

Mahalle sakinleri, altyapı çalışmaları süresince suyun güvenliğine ilişkin net ve resmî bir bilgilendirme yapılmasını beklediklerini ifade ederken, farklı bir açıklama gelinceye kadar içme suyu kullanımına ara verilmesi yönündeki çağrının dikkate alındığı bildirildi.

Kaynak : PERRE