Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde inşa edilen afet konutları ve köy evlerine ilişkin yeni ödeme planını kamuoyuna duyurdu. Açıklamaya göre, arsa ve altyapı maliyetleri dahil olmak üzere konut bedelinin yüzde 65'i devlet tarafından karşılanacak. Afet konutlarında aylık sabit taksit tutarı 8 bin 750 TL olarak belirlenirken, köy evlerinde ise aylık ödeme 8 bin 100 TL olacak.

Faizsiz, 2 Yıl Ödemesiz, 18 Yıl Vade

Yeni düzenleme kapsamında hak sahiplerine faizsiz ödeme imkânı sunulacak. İlk 2 yıl ödemesiz olacak şekilde toplam 18 yıl vadeli taksitlendirme uygulanacak.

Afet konutlarında (3+1) taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksit ise 8 bin 750 TL olarak açıklandı. Köy evlerinde ise taksitli satış fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 TL olacak.

Peşin Ödemeye Yüzde 74 İndirim

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlara da önemli bir indirim sağlanacak. Afet konutlarında peşin satış tutarı 484 bin TL, köy evlerinde ise 448 bin TL olarak belirlendi. Peşin ödemede, konut satış fiyatının yaklaşık dörtte birine denk gelen yüzde 74 oranında indirim uygulanacak.

Kamu Bankalarından Kredi İmkânı

Peşin ödeme seçeneğini tercih edecek vatandaşlar için kamu bankaları kredi imkânı sunacak. Böylece hak sahiplerinin finansmana erişimi kolaylaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeyle, depremden etkilenen vatandaşların konut sahibi olma sürecinde mali yükünün önemli ölçüde hafifletilmesi hedefleniyor.

