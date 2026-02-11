TBMM'de gerçekleştirilen Yeni Yol Grubu toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası sonrası yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Belediyeler üzerindeki baskı iddialarına değinen Babacan, 'Belediyelere yapılan baskı ve dayatmalar aslında doğrudan milletin iradesine yapılan baskıdır' dedi.

Babacan, ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerinde, 'Ya ana muhalefet? Daha dün ittifakta oldukları partilerin milletvekillerine pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar; ama kendilerinden başka partilere geçenlerin arkasından yapmadıkları hakaret yok, etmedikleri küfür yok' dedi.

Siyasi dilin sertleştiğini belirten Babacan, 'Daha dün yol arkadaşım dediğin, milletin karşısına çıkarttığın belediye başkanı adayına, belediye başkanı seçilene ayrıldığı gün arkasından söylemediklerini bırakmıyorlar. Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli, yazık' ifadelerini kullandı.

Babacan, iktidar ve ana muhalefeti birlikte eleştirerek, 'İktidarla ana muhalefet sanki anlaşmış, bu milleti siyasetten bezdirmeye ant içmişler. Mesele ilkesizlikse gayet güzel uzlaşıyorlar' dedi.

Davutoğlu'ndan 'Yeni Yol' Tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada hem iktidara hem muhalefete mesaj verdi. Yeni Yol Grubu'na yönelik siyasi hamleler yapıldığını öne süren Davutoğlu, 'Yeni Yol Grubu'nu dağıtmak üzere yapacağınız her hamleyi başınızda kırar koparırız' ifadelerini kullandı.

Kapalı kapılar ardındaki temaslara değinen Davutoğlu, 'Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu, kimlerin kimlerle konuştuğunu bilirim ben. İktidara da muhalefete de söylüyorum; Yeni Yol Grubu'nu dağıtmak üzere yapacağınız her hamleyi başınızda kırar koparırız Allah'ın izniyle' diye konuştu.

Davutoğlu, grubun varlığından her iki siyasi kesimin de rahatsız olduğunu savunarak, 'Rahatsızlar bizim Yeni Yol grubumuzdan. İktidar istiyor ki muhafazakar milliyetçi kanat orada birleşsin, öbürleri de -Cumhurbaşkanı kullandığı için söylüyorum- Tayyip karşıtları bu tarafta birleşsin istiyor. İki taraf da bizden rahatsızsa gün sözde birlik değil eylemde birlik günüdür' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE