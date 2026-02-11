Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan'dan TOKİ Ödeme Rakamlarına İlişkin Açıklama

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, TOKİ hak sahipleri için açıklanan ödeme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alsan, TOKİ tarafından duyurulan ödeme planlarının depremzede vatandaşlar açısından memnuniyet oluşturduğunu belirtirken, yerinde dönüşüm yapan vatandaşlar için ortaya çıkan maliyet farkına dikkat çekti.

TOKİ tarafından açıklanan rakamlara göre; peşin ödemede 484 bin TL, taksitli ödemede ise 1 milyon 890 bin TL ödeme planı öngörülüyor. İl Başkanı Alsan, söz konusu tutarların depremzede vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Ancak bu tablonun önemli bir gerçeği de görünür kıldığını vurgulayan Alsan, yerinde dönüşüm sürecinde oluşan maliyet farklılıklarının kamu vicdanında adalet tartışmasına neden olduğunu belirtti.

Yerinde Dönüşümde Maliyet Farkı Vurgusu

İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yerinde dönüşüm yapan vatandaşların karşı karşıya kaldığı mali yükümlülüklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Yerinde dönüşümü tercih eden vatandaşlarımız, daha en başta 1 ila 2 milyon TL arasında peşin ödeme yapmak zorunda kalmakta, bunun üzerine 750 bin TL kredi borcu altına girmektedir. Aynı afeti yaşamış, aynı kaybı vermiş insanlar arasında bu denli büyük bir mali uçurumun oluşması kabul edilemez.'

Alsan, aynı depremi yaşamış ve benzer kayıplar vermiş vatandaşlar arasında oluşan mali farklılıkların toplumsal adalet açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

'Depremzedeler Arasında Fiili Ayrımcılık Doğmamalı'

Deprem sonrası uygulanan politikaların, vatandaşları tercihlerine göre ödüllendiren ya da cezalandıran bir yapıya dönüşmemesi gerektiğini belirten Alsan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'TOKİ'den konut alan vatandaşımız rahat bir ödeme planıyla geleceğini kurmaya çalışırken, yerinde dönüşüm yapan vatandaşımız daha baştan borçla, belirsizlikle ve yüksek maliyetle karşı karşıya bırakılıyor. Bu durum, depremzedeler arasında fiili bir ayrımcılık doğurmaktadır.'

Alsan, depremzedelerin barınma hakkına ilişkin süreçlerde eşitlik ilkesinin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Anahtar Parti'nin Talepleri

Anahtar Parti olarak taleplerini kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Emircan Ahmet Alsan, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

Yerinde dönüşüm yapan vatandaşlara TOKİ hak sahiplerine yakın mali destek modelleri sağlanmalıdır.

Peşin ödeme yükü azaltılmalı, kredi tutarları artırılmalı ve faizsiz/uzun vadeli çözümler üretilmelidir.

Depremzedeler arasında eşitlik ve adalet temel ilke olmalıdır.

'Çözüm Herkesi Aynı Adalet Duygusuyla Kucaklamalıdır'

Açıklamasının sonunda birlik ve eşitlik vurgusu yapan İl Başkanı Alsan, şu ifadeleri kullandı:

'Deprem hepimizi aynı gece yakaladı. Çözüm de herkesi aynı adalet duygusuyla kucaklamalıdır. Anahtar Parti olarak bu adaletsizliğin takipçisi olmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE