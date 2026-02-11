Belediyeden yapılan duyuruda, Malazgirt, Kayalık, Fatih, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Turgut Reis, Siteler ve Mehmet Akif mahallelerinde, önümüzdeki 12 saat boyunca şebeke suyunun içme suyu olarak tüketilmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yeni içme suyu hatlarının devreye alınması çalışmaları nedeniyle belirtilen mahallelerimizde önümüzdeki 12 saat süreyle şebeke suyunun sadece kullanma suyu olarak kullanılması, içme suyu olarak tüketilmemesi önem arz etmektedir.'

Duyuru, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere imzasıyla kamuoyuna paylaşıldı.

Muhtarlık uyarılarıyla örtüştü

Belediyenin bu açıklaması, daha önce Turgut Reis Mahallesi Muhtarlığı tarafından yapılan ve mahallede suda koku ile renk değişimi yaşandığına ilişkin uyarıların ardından geldi. Belediye duyurusu ile birlikte, suyun tamamen kesilmediği ancak geçici süreyle içme amacıyla kullanılmaması gerektiği resmiyet kazanmış oldu.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından içme suyuna ilişkin yeni bir bilgilendirme yapılacağını belirterek, vatandaşlardan duyuruların takip edilmesini istedi.

Kaynak : PERRE