Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Törende ilk sözü alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca yürüttükleri çalışmalara değindi. Tunç, '4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz' dedi.

Görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Tunç, Adalet Bakanlığı görevinde özellikle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına dikkat ettiklerini belirtti. Tunç, konuşmasında şunları kaydetti:

'Bu nöbet değişiminde, bu bayrak değişiminde kaldığımız yerden daha hızlı, daha enerjik bir şekilde yolumuza devam ederek asıl amacımız vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Görev süremiz boyunca yargı teşkilatımızın büyük desteğini gördük. Bu ulvi görevi bizlere tevdi eden ve genç yaşta siyasete katan, siyasetin her kademesinde bizleri layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum.'

Söz alan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuşmasına Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek başladı. Gürlek, yargı reformlarına değinerek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, 'Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz' ifadelerine yer verdi.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek şunları aktardı:

'Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Yargı reformları, İnsan Hakları Eylem Planları ve dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye ve hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz.'

Gürlek, görevi bir bayrak yarışına benzeterek, 'Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu görevi bizlere tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Yaklaşık 20 yıla yakın hakimlik ve savcılık yaptım. Özellikle hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlarına tekrar canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Tören, devir teslim protokolü çerçevesinde gerçekleşti.

Kaynak : PERRE