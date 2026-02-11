Samsat Öğretmenevi İnşaatı Denetlendi

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, yapımı devam eden 50 yatak kapasiteli Samsat Öğretmenevi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali Varol, inşaat sahasında yetkililerden çalışmaların mevcut durumu ve ilerleyen süreç hakkında detaylı bilgiler aldı.

Vali Varol, modern mimarisi ve sosyal donatılarıyla ilçeye değer katacak olan Öğretmenevi'nin Samsat'a ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Samsat TOKİ Sosyal Konut Projeleri Yerinde İncelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Samsat Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen 125 konut ve ortak kullanım alanlarını da ziyaret eden Vali Varol, projede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21 bloktan oluşan konutların, ilçenin dokusuna uyumlu, afetlere karşı dayanıklı ve estetik bir mimariye sahip olduğunu belirten Vali Varol, projelerin Samsat'a hayırlı olmasını diledi.

Samsat Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposu Projesi

Samsat'ta hayata geçirilen Güneş Enerjili Soğuk Hava Deposu inşaat alanını da ziyaret eden Vali Varol, proje kapsamında depo elektriğinin artık güneş enerjisinden karşılanacağını açıkladı.

Vali Varol, yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasının ilçede farkındalık yaratacağını ve üreticilere maliyet avantajı sağlayacağını vurguladı. Elektrik maliyetlerini azaltacak ve sürdürülebilir bir üretim imkânı sunacak projenin Samsat'a hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE