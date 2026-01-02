Samsat Belediyesi, ilçe merkezinde ikamet eden ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 2026 yılı öğrenim bursu başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların 1-15 Ocak tarihleri arasında belediyeye yapılacağı bildirildi.

'Herhangi Bir Kriter Gözetmiyoruz'

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, eğitime verdikleri önemi vurgulayarak, 'Seçildiğimiz günden bu yana her yıl, 7 yıldır öğrencilerimize herhangi bir kriter ve kısıtlama gözetmeksizin burs sağlıyoruz. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans ile uzaktan eğitim gören tüm öğrencilerimiz bu destekten faydalanıyor' dedi.

Başvuru yapan her öğrenciye burs verildiğini belirten Fırat, 'Ne kadar öğrenci başvuru yaparsa hepsine burs veriyoruz. Yılda ortalama 200-250 arası öğrencimiz müracaat ediyor' ifadelerini kullandı.

'Bütçenin Yüzde 10'u Eğitime Ayrılıyor'

Belediye bütçesinden eğitime ayrılan paya da değinen Fırat, 'Belediye olarak bütçemizin yılda ortalama yüzde 10'unu doğrudan ya da dolaylı olarak eğitime harcıyoruz' şeklinde konuştu.

'Yıllık 1,5 Milyon Liralık Eğitim Harcaması Yapıyoruz'

Burs ödemelerine ilişkin bilgi veren Fırat, 'Burs ödemeleri ocak ayından sonra öğrencilerimizin hesaplarına yatacak. Sağlanan burs miktarı bir öğrencinin üniversitedeki bir yıllık okul yemeğine denk geliyor. Yaklaşık 4 bin nüfusa sahip bir ilçe olmamıza rağmen yıllık 1,5 milyon liralık eğitim harcaması yapıyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE