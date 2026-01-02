Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kahta Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması amacıyla belediye ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor.

Kahta Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, başta ana arterler olmak üzere mahalle yolları, cadde ve sokaklar, kaldırımlar ile kamuya açık alanlarda kar küreme ve temizlik faaliyetleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Ekipler, ulaşım güvenliğinin sağlanması için özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda çalışmalarını öncelikli olarak sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanmaya karşı da gerekli tüm önlemler alınıyor. Riskli noktalarda tuzlama çalışmaları yapılırken, yayaların ve sürücülerin güvenliği için ekipler teyakkuz halinde bulunuyor.

Kahta Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını belirtti. Çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, olası acil durumlar ve ihbarlar için vatandaşların 185 Acil Durum Hattı üzerinden belediyeye ulaşabilecekleri bildirildi.

Kahta Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen ilçe genelinde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak : PERRE